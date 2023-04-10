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«Бостон» побил вечный рекорд НХЛ, Почему «Бостон» доминирует в НХЛ — аналитика, разбор, мнение

«Бостон» побил «вечный» рекорд НХЛ. У этой команды просто нет слабых мест!
Родион Власов
«Бостон» побил «вечный» рекорд НХЛ
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«Брюинз» выиграли 63 матча из 80, глубина их состава поражает воображение, но всё покажет только плей-офф.

Прошлым летом хоккейные журналисты по обе стороны океана взахлёб рассказывали о перспективах «Оттавы» и «Детройта», которые крупно усилились и выглядели командами, которые могли зайти в кубковую восьмёрку. Однако для этого оттуда кого-то надо было выбить — и этим «кем-то» казался «Бостон». У немолодой команды не было активов для усиления, топовых проспектов, а ещё она провела спорную смену тренера. Даже хардкорные фанаты «мишек» не верили в их перспективы.

Реальность произошла все ожидания. Ещё в середине сезона некоторые бостонские болельщики считали, что клуб слишком сильно разогнался и в концовке наступит спад — но он не наступил. «Бостон» побил рекорд НХЛ по победам в сезоне (63), скорее всего, побьёт рекорд по набранным очкам (132, пока что 131) и имеет невероятную разницу шайб +120 за 80 игр. Почему же «мишки» оказались такими злобными?

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В первую очередь менеджмент может благодарить двух своих суперветеранов. Патрис Бержерон и Давид Крейчи на рынке свободных агентов легко могли заработать в другой команде где-то $ 15 млн на двоих. Вместо этого почти вечный дуэт центров «Бостона» сделал клубу огромную скидку: в этом сезоне они займут под потолком $ 3,5 млн, ещё $ 4,5 млн бонусов пойдёт в платёжку следующего года. Но для «мишек» важнее, что они сэкономили сейчас и смогли обеспечить глубину состава для «последнего танца».

Джим Монтгомери

Джим Монтгомери

Фото: AP/TASS

Назначение Джима Монтгомери на тренерский пост оказалось просто идеальным. С хоккейной точки зрения никаких причин увольнять Брюса Кэссиди не было, но, как оказалось позже, были нехоккейные. Тренер испортил отношения со многими игроками команды: например, Джейк Дебраск, который пару лет находился в списке доступных для обмена, моментально снял своё требование после назначения нового босса и сейчас прочно закрепился в первом звене.

Инсайдеры указывают на то, что общекомандная атмосфера после ухода Кэссиди стала лучше. Можно вспомнить слова Андрея Николишина, который назвал тренера «карьеристом, «нечестным человеком» и «чудаком на букву М». В отличие от Кэссиди, новый тренер фактически передал управление раздевалкой Бержерону и Маршану, которые давно и заслуженно заработали репутацию вожаков — и суперветераны «Бостона» не подвели босса, который смог заниматься тактической работой.

Репутация Монтгомери была подкошена скандальным увольнением из «Далласа» из-за алкоголя, да и играл тот «Даллас» так, что увлекательнее было смотреть на то, как растёт трава. Однако в роли ассистента в «Сент-Луисе» Джим приложил руку к тому, что атака клуба стала четвёртой в НХЛ, а сразу девять игроков забросили 20 и больше шайб: тренер требовал от игроков ставить на качество бросков, а не на количество. Именно это и привлекло менеджеров «Бостона», которые считали, что потенциал игроков используется недостаточно.

И Монтгомери действительно помог перезагрузить почти всех хоккеистов. Единственный, кто в этом году у «Бостона» выпадал — уехавший в «Вашингтон» на дедлайне Крэйг Смит. Давид Пастрняк получил контрактное продление уровня суперзвезды ($ 11,25 млн) и выбил сезон с 60 шайбами. Впечатляющий прогресс показали нестарые ещё Дебраск и Трент Фредерик, которые прибавили в продуктивности на обеих сторонах площадки, и даже казавшийся провальным подписанием Ник Фолиньо в этом году напоминал энерджайзера, сделавшего себя имя в «Коламбусе».

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Линус Улльмарк провалился в первых матчах прошлогоднего первого раунда, и могло показаться, что в этом сезоне он скорее станет бэкапом. Однако швед в этом году выдаёт исторические для нынешней НХЛ 93,8% отражённых бросков, а ещё забил гол. Хотя Илья Сорокин в «Айлендерс» сталкивается с куда более опасными моментами, можно быть уверенным, что за свою статистику швед получит «Везину». Отмечаются и прекрасные отношения между Улльмарком и его сменщиком Джереми Свейманом: эта парочка уже не раз попала в фотоподборки матчей, поздравляя друг друга. Сейчас два вратаря играют почти строго по очереди: американский голкипер после неудачного старта сезона тоже набрал мощный ход.

Джереми Свейман и Линус Улльмарк

Джереми Свейман и Линус Улльмарк

Фото: AP/TASS

Оказалось, что и менеджмент «мишек» работает блестяще. Летом они выменяли Павла Заху, который в «Нью-Джерси» оставался в тени двух первых номеров драфта — и оказалось, что их чешская тройка с Крейчи и Пастрняком видит друг друга с закрытыми глазами и рисует роскошные комбинации. Приобретённый на дедлайне Орлов мигом вписался в новую команду и стал клепать очки, дополнив две первые пары защиты. Перешедшие на флажке Хэтэуэй и Бертуцци идеально соответствуют старой доброй идеологии «Big Bad Bruins», а экс-форвард «Детройта» ещё и даёт креативности.

Переход Хампуса Линдхольма в прошлом году, казалось, не оправдал себя — швед выбыл в плей-офф из-за травмы. Но сейчас бывший защитник «Анахайма» переродился и выглядит чуть ли не лучшим двусторонним защитником лиги, которого идеально дополняет чистый домосед Брэндон Карло. Вместе с продолжающимся прогрессом Чарли Макэвоя получается, что у «Брюинз» есть два звёздных защитника.

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Работа менеджмента создала команду, где недавний MVP Тейлор Холл будет выходить в третьем звене, набиравший 60 очков за сезон Бертуцци в теории появится в четвёртом, а Орлов – в третьей паре обороны. Это абсолютно убийственная глубина состава, которая превосходит даже прошлогодний «Колорадо»: в случае чего даже в команде АХЛ торчат крайне опытные Строльман и Райлли. Даже свою рекордную победу «Бостон» одержал, оставив в запасе сразу пять основных игроков.

Патрис Бержерон и Брэд Маршан

Патрис Бержерон и Брэд Маршан

Фото: AP/TASS

В общем, в каждом отдельном компоненте состава этот «Бостон» фантастичен — но скептики скажут, что такими казались и два прошлых «рекордмайстера», «Детройт»-1996 и «Тампа»-2019, которые даже не попали в финал. Основными проблемами этих команд было отсутствие нужной жёсткости, и одни добавили в свой состав Шенахана, а вторые — Коулмана – Гудроу. А кто в этом «Бостоне» не жёсткий? Нижние звенья «мишек» — настоящие цепные псы, почти все атакующие лидеры превосходны в оборонительной игре, их силовой игрой не запугать.

Пока выделяется разве что одна чёткая проблема «Бостона» — как ни странно, большинство. В целом по сезону оно идёт в десятке, но в последних играх сильно ухудшилось. Если считать только игры после 1 марта, когда «Бостон» уже получил свои приобретения на дедлайне, то реализация лишнего упала до 18,2% и 22-го места в лиге. Причина этого не совсем понятна — возможно, сказалось отсутствие Тейлора Холла, который мог сам завезти шайбу в зону.

Кроме того, на эту команду будет оказываться невероятное давление — как и на упомянутые выше «Тампу» и «Детройт». С другой стороны, в этом составе «мишек» достаточно людей, которые играли в финалах самых различных уровней, и в НХЛ, и в Европе, и в сборных. Конфуз уровня «Коламбуса» повториться не должен — разве что в первом раунде не попадутся «Айлендерс», где Илья Сорокин весь сезон стоит на голове и может выдать несколько исторических матчей подряд. Но этот почин должна поддержать и остальная команда, а в этом есть сомнения.

Пока создаётся впечатление, что этот «Бостон» может проиграть только самому себе. Аналогии с прошлыми победителями регулярки как аргумент не работают: похожих команд постлокаутная НХЛ пока точно не видела.

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