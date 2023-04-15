Макдэвид повторил достижение Гретцки 36-летней давности, став лучшим в НХЛ в трёх зачётах

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром турнира. Таким образом, канадец стал лучшим сразу в трёх номинациях.
В последний раз подобное достижение покорялось легендарному Уэйну Гретцки в сезоне-1986/1987. Примечательно, что знаменитый форвард целых пять раз становился лучшим в трёх указанных номинациях.
Макдэвид завершил регулярный чемпионат-2022/2023 с 64 голами, 89-ю передачами и 153 очками, став лучшим в лиге по этим показателям.
Напомним, после победы «Колорадо Эвеланш» в матче с «Нэшвилл Предаторз» в последнем матче регулярного сезона (4:3) стали известны все пары плей-офф НХЛ 2023 года. В 1/8 финала турнира «Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».
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