Макдэвид и Драйзайтль — первые одноклубники в XXI веке с 50+ голами и 75+ пасами за сезон

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и немецкий нападающий Леон Драйзайтль стали первыми одноклубниками в XXI веке с 50+ голами и 75+ результативными передачами за сезон у каждого. Об этом сообщает StatsCentre в «Твиттере».

В нынешнем регулярном чемпионате Макдэвид забросил 64 шайб и отдал 89 результативных передач. Драйзайтль забил 52 гола и сделал 75 ассистов.

Кроме того, это лишь четвёртый подобный случай в истории Национальной хоккейной лиги. Ранее такого достижения добивались нападающие «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси (64+83) и Брайан Троттье (50+79) в сезоне-1981/1982; хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» Уэйн Гретцки (54+114) и Берни Николлс (70+80) в сезоне-1988/1989; форварды «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (69+92) и Яромир Ягр (62+87).