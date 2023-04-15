Шведский форвард «Вашингтона»: я родился в Сибири, поэтому Сёмин был моим любимым игроком

Шведский нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Александр Суздалев рассказал о своей давней любви к клубу и капитану команды Александру Овечкину и экс-форварду Александру Сёмину.

«Я был большим фанатом «Кэпс». Я любил Ови, и я родился в Сибири, откуда родом Александр Сёмин, так что он был моим любимым игроком, когда я был маленьким… Очень рад, что «Вашингтон» задрафтовал меня. Не могло быть лучше», — приводит слова Суздалева Nova Caps.

Напомним, «Вашингтон» задрафтовал хоккеиста в 2022 году, заключив с ним стандартный контракт новичка тем же летом. Суздалев был выбран в третьем раунде под общим 70-м номером. Несмотря на шведское гражданство, Александр родился в России, он сын бывшего игрока российской сборной по хоккею с мячом Анатолия Суздалева.

Этот сезон 19-летний форвард проводил в WHL, в 66 матчах набрав 86 (38+48) очков.