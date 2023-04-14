Овечкин рассказал, почему решил сыграть в последнем матче сезона, несмотря на повреждение

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения в заключительной встрече сезона с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:5 ОТ) рассказал, почему принял решение сыграть, несмотря на повреждение. Форвард восстанавливался после травмы и пропустил несколько матчей на финише сезона.

«Мы хотим быть здоровыми в первую очередь. Знаете, у каждого будет много времени, чтобы подумать лично о себе. Отдохнуть немного, восстановиться, потому что многие парни травмированы. Некоторые ребята играют с травмами, нам просто нужно восстановиться, чтобы стать лучше в следующем году.

Пару дней назад я катался на коньках, чувствую себя хорошо, играю. Я утром перед матчем принял решение, что хочу попасть в состав. Честно говоря, не хочется пропустить ни одного матча.

Мы просто пытались повеселиться, попытались сыграть друг для друга. В этой ситуации ты пытаешься как можно больше развлечься и подготовиться к следующему сезону», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.