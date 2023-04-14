The Athletic о сезоне Овечкина: что удивительно? 13 снайперам с 40+ голами ещё нет 30 лет

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир высказался о своём предсезонном прогнозе. Перед началом регулярного чемпионата североамериканский обозреватель заявил, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не доберётся до отметки в 50 голов, но забьёт не меньше 40.

«Мой предсезонный прогноз заключался в том, что Овечкин не проведёт 10-й сезон с 50+ голами, закончив чемпионат с общим количеством шайб в промежутке между 40 и 45. В точку! Несмотря на все невзгоды, с которыми 37-летний капитан столкнулся в этом году, он завершил сезон с 42 голами и 822 шайбами за карьеру — на 72 меньше рекордного показателя Уэйна Гретцки.

Что действительно удивительно? 13 другим снайперам, забившим 40+ голов в сезоне, ещё не исполнилось 30 лет. 21-летнему Джеку Хьюзу было всего четыре года, когда Овечкин дебютировал в НХЛ», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

Отметим, что на самом деле 18 игроков в нынешнем сезоне забили 40+ голов. Из них только Овечкин (37 лет, 42 шайбы) и Марк Шайфли (30 лет, 42 гола) достигли 30-летнего возраста.