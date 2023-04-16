Форвард СКА Яшкин рассказал о своём состоянии здоровья

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин рассказал о своём состоянии здоровья.
«Согласен, что одна задача выполнена, вторая – не совсем. Выиграть первую часть сезона – это дорогого стоит. Есть к чему стремиться, будем дальше работать.
Конечно, реально обыграть ЦСКА. Моментов было море, всё в реализации. Они были чуть получше нас в этом аспекте. Надо это отработать, подготовиться, все шансы в наших руках.
Как моё здоровье? Потихоньку. Живой», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, нападающий получил травму по ходу второго периода второго матча серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ с «Торпедо» (4-0). Форвард не принимал участия в последних двух матчах серии в Нижнем Новгороде. В серии с ЦСКА (2-4) Яшкин провёл все шесть матчей.
- 16 апреля 2023
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