Роман Ротенберг ответил на вопрос о будущем Гусева в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о будущем форварда Никиты Гусева в СКА.

«С Никитой я знаком очень давно, в своё время мы забирали его из «Югры» по моей личной инициативе. Он много полезного сделал для нашей команды, мы это ценим, уважаем. Это наша история, наши победы, и на Олимпиаде все помним нашего героя. В этом сезоне у нас было много травм, искали варианты, как собрать максимально боевой состав. Никита сделал всё возможное, помог нам. Здесь время покажет, больше никаких комментариев у меня по этому вопросу нет. Очень ценю и уважаю этого игрока, он многое сделал для нас, мы вместе здорово отработали. Время покажет, как будет дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.