Роман Ротенберг ответил на вопрос о будущем Гусева в СКА
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о будущем форварда Никиты Гусева в СКА.
«С Никитой я знаком очень давно, в своё время мы забирали его из «Югры» по моей личной инициативе. Он много полезного сделал для нашей команды, мы это ценим, уважаем. Это наша история, наши победы, и на Олимпиаде все помним нашего героя. В этом сезоне у нас было много травм, искали варианты, как собрать максимально боевой состав. Никита сделал всё возможное, помог нам. Здесь время покажет, больше никаких комментариев у меня по этому вопросу нет. Очень ценю и уважаю этого игрока, он многое сделал для нас, мы вместе здорово отработали. Время покажет, как будет дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
19:11
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:25
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:24
-
17:07
-
16:57
-
16:47
-
16:31
-
16:27
-
16:23
-
16:11
-
16:06
-
15:54
-
15:36
-
15:23
-
15:14
-
14:57
-
14:49
-
14:12
-
13:52
-
13:37
-
13:16
-
13:11
-
12:56
Партнерский контент