Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в первом матче серии плей-офф

Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в первом матче серии плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.

На второй минуте матча счёт открыли гости после точного выстрела Пьер-Эдуарда Белльмара. На восьмой минуте Энтони Чирелли удвоил преимущество. А за четыре секунды до окончания первого периода забил и российский нападающий Никита Кучеров с передачи соотечественника Михаила Сергачёва.

На 29-й минуте голом ответил Райан О'Райлли. А на 34-й минуте забил и Вильям Нюландер. Но затем вновь начинали забивать гости: дубль Брейдена Пойнта и гол Кори Перри до конца периода. Также ещё дубль из голевых оформил Кучеров.

На 47-й минуте забил и Росс Колтон. А итоговый счёт на табло установил Калле Йернкрок.

Российского голкипера Илью Самсонова заменили после первых двух периодов.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
19 апреля 2023, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Белльмар (Перри) – 01:18 (5x5)   0:2 Чирелли (Хагель) – 07:18 (5x5)   0:3 Кучеров (Сергачёв, Киллорн) – 19:56 (5x4)   1:3 О'Райлли (Таварес, Марнер) – 28:06 (5x4)   2:3 Нюландер (Мэттьюс, Таварес) – 33:11 (5x4)   2:4 Пойнт (Кучеров, Чирелли) – 34:29 (5x4)   2:5 Перри (Колтон) – 37:54 (5x4)   2:6 Пойнт (Перри, Кучеров) – 39:58 (5x4)   2:7 Колтон (Пербикс, Коул) – 46:59 (5x5)   3:7 Йернкрок (Марнер, Мэттьюс) – 48:06 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023