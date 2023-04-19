Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в первом матче серии плей-офф

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.

На второй минуте матча счёт открыли гости после точного выстрела Пьер-Эдуарда Белльмара. На восьмой минуте Энтони Чирелли удвоил преимущество. А за четыре секунды до окончания первого периода забил и российский нападающий Никита Кучеров с передачи соотечественника Михаила Сергачёва.

На 29-й минуте голом ответил Райан О'Райлли. А на 34-й минуте забил и Вильям Нюландер. Но затем вновь начинали забивать гости: дубль Брейдена Пойнта и гол Кори Перри до конца периода. Также ещё дубль из голевых оформил Кучеров.

На 47-й минуте забил и Росс Колтон. А итоговый счёт на табло установил Калле Йернкрок.

Российского голкипера Илью Самсонова заменили после первых двух периодов.