Бобровский — второй матч плей-офф-2023 подряд в запасе «Флориды», Лайон — в старте
Поделиться
Как сообщает журналист Мэтт Портер в своём «твиттере», голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе на второй матч в серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
В старте вновь выйдет американский голкипер Алекс Лайон, который в первой встрече пропустил три шайбы (1:3). Отметим, что Лайон в регулярке Национальной хоккейной лиги провёл восемь последних матчей «пантер», одержав в них шесть побед.
Российский голкипер в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 50 матчей, в которых одержал 24 победы с 90,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,07.
Второй матч в серии «Бостон» — «Флорида» состоится на стадионе «Ти-Ди Гарден» в ночь на 20 апреля. Встреча запланирована на 2:30 мск.
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
19:30
-
19:17
-
18:48
-
18:35
-
18:12
-
17:57
-
17:41
-
17:26
-
17:13
-
16:47
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:05
-
15:55
-
15:31
-
15:00
-
14:25
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:30
-
12:08
-
11:53
-
11:20
-
10:58
-
10:36
-
10:10
-
09:54
-
09:46
-
09:25
-
09:07
-
08:40
-
08:20
-
08:01
Партнерский контент