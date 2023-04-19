Бобровский — второй матч плей-офф-2023 подряд в запасе «Флориды», Лайон — в старте

Как сообщает журналист Мэтт Портер в своём «твиттере», голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе на второй матч в серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

В старте вновь выйдет американский голкипер Алекс Лайон, который в первой встрече пропустил три шайбы (1:3). Отметим, что Лайон в регулярке Национальной хоккейной лиги провёл восемь последних матчей «пантер», одержав в них шесть побед.

Российский голкипер в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 50 матчей, в которых одержал 24 победы с 90,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,07.

Второй матч в серии «Бостон» — «Флорида» состоится на стадионе «Ти-Ди Гарден» в ночь на 20 апреля. Встреча запланирована на 2:30 мск.