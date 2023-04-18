Тренер «Флориды»: Бобровский — в старте на второй матч? Слишком рано говорить об этом

Главный тренер «Флориды» Пол Морис ответил на вопрос о стартовом голкипере на второй матч первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» и оценил игру голкипера Алекса Лайона в первом матче серии (1:3).

«Бобровский — в старте на второй матч? Слишком рано говорить об этом. Игра Алекса Лайона в первой встрече была великолепной, мне понравилось», — цитирует Мориса журналист Грег Вышински в своём «твиттере».

Российский голкипер в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 50 матчей, в которых одержал 24 победы с 90,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,07.

Второй матч в серии «Бостон» — «Флорида» состоится на стадионе «Ти-Ди Гарден» в ночь на 20 апреля. Встреча запланирована на 2:30 мск.