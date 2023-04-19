Черных: лимит в 5 легионеров был оптимальным, в КХЛ нужны такие, как Да Коста, Найт, Буше

Хоккейный агент Александр Черных прокомментировал идею не считать легионерами хоккеистов, сыгравших 250 матчей в КХЛ.
«Можно много чего придумывать. Не считать легионерами тех, кто столько-то матчей сыграли, кто несколько лет входит в топ бомбардиров и так далее. Все эти идеи — фантастика. На мой взгляд, городить огород не нужно и просто надо оставить лимит в пять игроков, что было бы оптимальным вариантом. В КХЛ нужны такие легионеры, как Да Коста, Найт, Буше и другие достойные ребята. Но в этом году мы видели в лиге и других иностранцев, которые получали баснословные деньги, ничего не показывая. «Ак Барс» и «Локомотив» вообще обошлись без легионеров.
Сокращение лимита повлияло на цены на игроков? Я не вижу, что это сказывается, хотя в дальнейшем, может быть, как-то повлияет. Но есть потолок зарплат: вот игрок просит 150 млн, но кто ему в другом клубе столько даст? Придётся ехать в Европу, где заплатят в несколько раз меньше, или в фарм-клуб в АХЛ. Будет лимит в три легионера, но все ли они будут топовыми в команде? А иностранцы, которые просто занимают места, в лиге не нужны», — приводит слова Черных «РБ Спорт».
Напомним, со следующего сезона клубы КХЛ могут заявлять трёх легионеров вместо пяти.
- 19 апреля 2023
-
21:12
-
21:09
-
21:03
-
20:37
-
20:20
-
20:13
-
19:42
-
19:30
-
19:17
-
18:48
-
18:35
-
18:12
-
17:57
-
17:41
-
17:26
-
17:13
-
16:47
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:05
-
15:55
-
15:31
-
15:00
-
14:25
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:30
-
12:08
-
11:53
-
11:20
-
10:58
-
10:36
-
10:10