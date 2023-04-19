Черных: лимит в 5 легионеров был оптимальным, в КХЛ нужны такие, как Да Коста, Найт, Буше

Хоккейный агент Александр Черных прокомментировал идею не считать легионерами хоккеистов, сыгравших 250 матчей в КХЛ.

«Можно много чего придумывать. Не считать легионерами тех, кто столько-то матчей сыграли, кто несколько лет входит в топ бомбардиров и так далее. Все эти идеи — фантастика. На мой взгляд, городить огород не нужно и просто надо оставить лимит в пять игроков, что было бы оптимальным вариантом. В КХЛ нужны такие легионеры, как Да Коста, Найт, Буше и другие достойные ребята. Но в этом году мы видели в лиге и других иностранцев, которые получали баснословные деньги, ничего не показывая. «Ак Барс» и «Локомотив» вообще обошлись без легионеров.

Сокращение лимита повлияло на цены на игроков? Я не вижу, что это сказывается, хотя в дальнейшем, может быть, как-то повлияет. Но есть потолок зарплат: вот игрок просит 150 млн, но кто ему в другом клубе столько даст? Придётся ехать в Европу, где заплатят в несколько раз меньше, или в фарм-клуб в АХЛ. Будет лимит в три легионера, но все ли они будут топовыми в команде? А иностранцы, которые просто занимают места, в лиге не нужны», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Напомним, со следующего сезона клубы КХЛ могут заявлять трёх легионеров вместо пяти.