Морозов — о лимите на легионеров: КХЛ устраивал лимит в пять человек

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об ужесточении лимита на легионеров со следующего сезона.
«Почему появился лимит, в чём его необходимость? Нас устраивал лимит в пять человек. Сейчас столько легионеров только у четырёх клубов. У кого-то меньше, у кого-то вообще никого. Например, у «Ак Барса», который собрал российскую команду. Кто-то пошёл иным путём. К нам приезжают хорошие легионеры. Лучшие бомбардиры — трое из пятерых легионеры. Среди защитников-бомбардиров из пяти лучших только Александр Никишин россиянин. Это хорошие мастеровые игроки, которые показывают молодёжи хороший пример. Взять, например, «Сибирь». Тейлор Бек и Тревор Мёрфи топовые игроки — они помогают Александру Шарову, он растёт вместе с ними.
Мы не хотим отказываться от легионеров, закрываться. Легионеры помогают подготовиться к тому времени, когда дорожка на международную арену снова будет открыта. Легионеры показывают своё мастерство, молодые тянутся за ними, а игроки сборной соперничают с ними», — заявил Морозов в программе «Хоккей не футбол» на Первом канале.
Напомним, с 1 августа количество легионеров должно быть сокращено. Сейчас клубам можно заявлять до пяти иностранных хоккеистов. Однако с лета их количество будет сокращено до трёх игроков.
Ранее Морозов рассказал о роли «Куньлуня» в КХЛ и о том, почему китайский клуб не играет на родине.
- 21 марта 2023
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