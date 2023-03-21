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Морозов — о лимите на легионеров: КХЛ устраивал лимит в пять человек

Морозов — о лимите на легионеров: КХЛ устраивал лимит в пять человек
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об ужесточении лимита на легионеров со следующего сезона.

«Почему появился лимит, в чём его необходимость? Нас устраивал лимит в пять человек. Сейчас столько легионеров только у четырёх клубов. У кого-то меньше, у кого-то вообще никого. Например, у «Ак Барса», который собрал российскую команду. Кто-то пошёл иным путём. К нам приезжают хорошие легионеры. Лучшие бомбардиры — трое из пятерых легионеры. Среди защитников-бомбардиров из пяти лучших только Александр Никишин россиянин. Это хорошие мастеровые игроки, которые показывают молодёжи хороший пример. Взять, например, «Сибирь». Тейлор Бек и Тревор Мёрфи топовые игроки — они помогают Александру Шарову, он растёт вместе с ними.

Мы не хотим отказываться от легионеров, закрываться. Легионеры помогают подготовиться к тому времени, когда дорожка на международную арену снова будет открыта. Легионеры показывают своё мастерство, молодые тянутся за ними, а игроки сборной соперничают с ними», — заявил Морозов в программе «Хоккей не футбол» на Первом канале.

Напомним, с 1 августа количество легионеров должно быть сокращено. Сейчас клубам можно заявлять до пяти иностранных хоккеистов. Однако с лета их количество будет сокращено до трёх игроков.

Ранее Морозов рассказал о роли «Куньлуня» в КХЛ и о том, почему китайский клуб не играет на родине.

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