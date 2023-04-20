Финские нападающие Контиола и Коскиранта закончили игровую карьеру

Финские нападающие Петри Контиола и Ярно Коскиранта завершили игровую карьеру, сообщает хоккейный скаут Хейкки Маннонен в своём «твиттере».
Коскиранта за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге играл за новосибирскую «Сибирь» и СКА. В сезоне-2016/2017 Ярно выиграл Кубок Гагарина в составе армейцев. Всего в КХЛ 36-летний хоккеист провёл 353 матча, в которых набрал 118 (73+78) очков. На чемпионате мира 2016 года в России форвард завоевал серебряные медали.
Контиола в КХЛ выступал за магнитогорский «Металлург», «Трактор» и «Локомотив». В 545 встречах в КХЛ Петри набрал 341 (120+221) очко. В составе сборной Финляндии 38-летний нападающий выиграл серебряные медали на чемпионатах мира 2007, 2014, 2021 года. На Олимпийских играх в Сочи форвард стал бронзовым призёром.
Последним клубом хоккеистов стал финский «Ильвес», с которым они стали бронзовыми призёрами чемпионата Финляндии.
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