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Два ассиста Орлова помогли «Бостону» обыграть «Флориду» в третьем матче плей-офф

Два ассиста Орлова помогли «Бостону» обыграть «Флориду» в третьем матче плей-офф
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Завершился третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз» Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Тейлор Холл, Чарли Койл, Давид Пастрняк, а также Ник Фолиньо. Российский защитник Дмитрий Орлов отличился по ходу матча двумя результативными передачами.

У хозяев в сегодняшней встречи отличились Густав Форслинг и Сэм Райнхарт.

«Бостон» вёл по ходу матча со счётом 4:0, однако хозяевам в третьем периоде удалось отквитать две шайбы и сократить разницу в счёте.

После сегодняшней встречи счёт в серии игр между командами стал 2:1 в пользу «Брюинз».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Холл (Орлов) – 02:26 (5x5)   0:2 Койл (Маршан, Дебраск) – 26:00 (5x5)   0:3 Пастрняк (Орлов, Бертуцци) – 48:32 (5x5)   0:4 Фолиньо (Холл, Дебраск) – 51:45 (5x5)   1:4 Форслинг (Луостаринен, Стаал) – 54:41 (4x5)   2:4 Райнхарт (Беннетт, Барков) – 55:59 (6x5)
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