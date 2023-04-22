Два ассиста Орлова помогли «Бостону» обыграть «Флориду» в третьем матче плей-офф

Завершился третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз» Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Тейлор Холл, Чарли Койл, Давид Пастрняк, а также Ник Фолиньо. Российский защитник Дмитрий Орлов отличился по ходу матча двумя результативными передачами.

У хозяев в сегодняшней встречи отличились Густав Форслинг и Сэм Райнхарт.

«Бостон» вёл по ходу матча со счётом 4:0, однако хозяевам в третьем периоде удалось отквитать две шайбы и сократить разницу в счёте.

После сегодняшней встречи счёт в серии игр между командами стал 2:1 в пользу «Брюинз».