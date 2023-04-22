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Стал известен срок контракта Немировски с «Сибирью»

Стал известен срок контракта Немировски с «Сибирью»
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Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о назначении на пост главного тренера новосибирского клуба Дэвида Немировски. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич, контракт специалиста с клубом рассчитан по системе «1+1», когда после первого сезона по результатам выступлений обсуждается дальнейшая работа тренера в клубе.

«Дэвид Немировски – специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе. Важным для нас является то, что Дэвид Семёнович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры, и это именно то, какой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне», — цитирует генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского пресс-служба клуба.

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