Стал известен срок контракта Немировски с «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о назначении на пост главного тренера новосибирского клуба Дэвида Немировски. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич, контракт специалиста с клубом рассчитан по системе «1+1», когда после первого сезона по результатам выступлений обсуждается дальнейшая работа тренера в клубе.

«Дэвид Немировски – специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе. Важным для нас является то, что Дэвид Семёнович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры, и это именно то, какой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне», — цитирует генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского пресс-служба клуба.