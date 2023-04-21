«Сибирь» полностью меняет философию. Новый тренер должен сделать этот клуб другим

Хоккейные менеджеры во всех лигах мира склонны к простому повторению модных действий других команд. Мы видели это в КХЛ на примере массового завоза чешских или финских тренеров, потом какое-то время было модно ставить на молодые местные кадры. Сейчас в лиге задан новый тренд — на молодость и атакующий хоккей. Конечно, хедлайнером креативного хоккея стало «Торпедо» — но они были не единственными, выше головы прыгали «Северсталь» и «Нефтехимик».

Одним из главных бастионов защитного хоккея в КХЛ была «Сибирь». Менеджмент традиционно назначал тренеров, которые в первую очередь играли от защиты или ставили вертикальный стиль в атаке. Максимально кратко эту идею выразил Андрей Мартемьянов, хотя потом, кажется, раз десять объяснял, какой конкретный момент имел в виду, говоря про «витиеватый хоккей» — ну а пресс-служба это с удовольствием подхватила, используя в маркетинге.

Однако теперь концепция меняется и в Новосибирске. Официально это не объявлено, но всё уже на мази: «Сибирь» возглавит Дэвид Немировски, который за четыре года в Нижнем Новгороде создал стилевую демоверсию того «Торпедо», которое восхищало всех в этом году. Сложно представить, что тренер, который четыре года ставил одно и то же в Поволжье, вдруг изменит свою концепцию — так что «Сибирь» станет атакующей командой.

В каком состоянии «Сибирь» подходит к своему перерождению? Новосибирск после ударных сезонов снова теряет лидеров — сыгранную за два года связку Александра Шарова и Валентина Пьянова. Уход первого был ожидаем — и он в Новосибирске уже очень давно, и после такого сезона топ-клуб неизбежно дал бы ему солидный контракт. Второй не мог забить половину сезона, но сокращение лимита и аховое положение на рынке русских центров делает Пьянова игроком, которому, по слухам, топ-клубы легко предлагают 50 миллионов.

Валентин Пьянов (слева) и Александр Шаров (в центре) Фото: photo.khl.ru

При этом Кирилл Фастовский говорит на пресс-конференции, что увеличивать бюджет «Сибири» не надо. Над ним посмеялись из-за этого, но логику в словах почти бессменного менеджера найти можно: под потолок в Новосибирске пока очевидно тратить не смогут, а лишние 100 миллионов всё-таки не сильно бы помогли сделать состав лучше. Поэтому в клубе явно решили: может, мы снова вылетим в первом раунде, но сделаем это весело и привлечём зрителей.

«Сибири» надо заполнять арену. Конечно, Новосибирск дышит хоккеем и новый стадион (даже такой многострадальный) сам по себе будет фактором, благодаря которому команда должна собирать аншлаги. Клубу удалось продлить Тейлора Бека, на контракте остаётся Владимир Бутузов — но этого маловато для атакующей игры с «обычным» тренером. Значит, надо брать человека, который может играть весело практически с любым составом.

Немировски дважды ударно отвечал скептикам. Впервые он сделал это в 2018-м, когда возглавил команду, вообще не имея тренерского опыта. После ухода Петериса Скудры команде урезали бюджет, состав кардинально поменялся— однако «Торпедо» стало играть в яркий хоккей, выдавало постоянные камбэки и провело в первом раунде яркую семиматчевую серию с «Барысом». Через два года, перед сезоном-2020/2021, клубу снова урезали бюджет, нижегородцы комплектовались практически аврально, но команда Немировски всё равно вышла в плей-офф.

У Немировски защитники не привязаны к синей линии, а играют в чужой зоне смелее большинства команд лиги. Нападающие всегда идут в высокий отбор – один непосредственно к линии ворот, а ещё два перекрывают выходы из зоны. Именно при Дэвиде Семёновиче Дамир Жафяров превратился из человека, который безуспешно мигрировал по клубам КХЛ, в полноценную звезду лиги. Иван Чехович при нём смог поднять свою ценность так, что стоил «Локомотиву» четырёх игроков и 50 миллионов. Игравший до этого в АХЛ Крис Уайдман перезагрузил карьеру в Нижнем и вернулся в НХЛ на полноценный, пусть и небольшой контракт. В общем, историй индивидуального успеха при Немировски немало.

Дэвид Немировски Фото: photo.khl.ru

Однако командные успехи на этом фоне выглядят не очень. В Новосибирске были недовольны тем, что два сезона Мартемьянова вышли идентичными — шестое место и 1-4 в первом раунде. «Торпедо» при всей своей красоте выдало в регулярке цепочку мест 7-8-8-9, а серии с ЦСКА и «Ак Барсом» были проиграны всухую — то есть организация по факту не росла. Смущает и то, что начало сезона торпедовцы обычно проводили успешнее — на свежих ногах после лёгкой предсезонки.

Кроме того, в Новосибирске после двухлетки Мартемьянова, который крайне дозированно давал время молодым нападающим, явно хотят видеть в основе больше молодых талантов. Но нельзя сказать, что в «Торпедо» той поры, в отличие от нынешнего года, какие-то молодые игроки врывались в основу раньше ожидаемого. Можно привести примеры Чеховича и Семёна Дер-Аргучинцева, но это было скорее на безрыбье. Показательно, что через год, когда нижегородцам увеличили бюджет и они смогли пригласить крутых легионеров, те же братья Федотовы не получали очень много шансов.

Да и сделал ли менеджмент Новосибирска подготовительную работу? Нельзя же просто сказать «мы хотим играть молодыми» и сразу заводить в состав ребят, которые к этому не готовы — то же «Торпедо» внимательно просматривало тех молодых, что заходили в основу в этом году. Школа «Сибири» в последнее время теряет людей, уходящих чаще всего в «Авангард» — и сложно сказать, что в тех же «Снайперах» есть очередь из тех, кто немедленно мог бы попасть в основу клуба. В общем, смена концепции не происходит по мановению волшебной палочки.

Однако «Сибирь» в новом сезоне как минимум будет очень интересной. Возможно, первый раунд перевалить не удастся — но это будет ярко, смотрибельно и наверняка весьма витиевато.