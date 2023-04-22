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Дэвид Немировски подписал контракт с «Сибирью». Видео

Дэвид Немировски подписал контракт с «Сибирью». Видео
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Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о назначении на пост главного тренера новосибирского клуба Дэвида Немировски.

Немировски торжественно подписал контракт в присутствии генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского. После этого Фастовский вручил тренеру фирменную кофту и пожал руку.

Последним местом работы Немировски был клуб «Торпедо». 46-летний специалист с 2018 по 2022 год возглавлял нижегородский клуб, с которым трижды выходил в плей-офф. Все три раза клуб заканчивал сезон после первого раунда Кубка Гагарина. Сезон-2021/2022, в котором «Торпедо» не попало в плей-офф (девятое место), был завершён досрочно из-за пандемии.

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