Экс-директор «Трактора»: надо было увольнять Гатиятулина, сезон будет ему уроком

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил итоги заседания cовета директоров челябинского клуба, по итогам которого результат команды и работа тренерского штаба были признаны неудовлетворительными. «Трактор» занял девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф. Экс-директор считает, что необходимо было увольнять главного тренера челябинцев Анвара Гатиятулина.

«Выводы правильные, действительно результат и работа тренерского штаба — неудовлетворительные. Единственное, я считаю, что надо было отправлять в отставку Анвара Гатиятулина. Если главный тренер не выполняет задачу на сезон, его убирают, потому что он несёт ответственность за всю команду. Возможно, контракт не стали разрывать по финансовым причинам. Целый год тренерский штаб «Трактора» не мог исправить ситуацию, а вот в «Ак Барсе» не побоялись убрать Олега Знарка, хотя он выигрывал Олимпиаду. Иван Савин тоже занимался не своим делом. Как гендиректор он должен был ответственен за финансовую часть, а он начал себя вести как генменеджер, игроков подбирать.

Поэтому результат в новом сезоне снова можно не ждать? Если в составе будут лидеры, которых не нужно учить играть в хоккей, тогда результат может быть. Главное – им не мешать. Надо будет посмотреть, какую работу проделает новый генеральный менеджер Алексей Волков по формированию команды. Гатиятулин – прямолинейный тренер и не привык кого-то слушать, но, возможно, провальный прошедший сезон станет для него уроком», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

По итогам заседания совета директоров «Трактора» было принято решение расторгнуть контракты со всем тренерским штабом, кроме Гатиятулина. Контракт главного тренера с клубом продолжает действовать до конца сезона-2023/2024.