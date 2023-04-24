Гол Дадонова помог «Далласу» обыграть «Миннесоту» и сравнять счёт в серии

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершился победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Далласа» дубль оформил Тайлер Сегин и ещё одну шайбу в свой актив записал российский нападающий Евгений Дадонов.
За «Миннесоту» забил Йон Клингберг и Фредерик Годро. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 26 апреля в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».
Напомним, «Миннесота» завершился регулярный чемпионат на шестом месте Западной конференции, набрав 103 очка. «Даллас», в свою очередь, занял четвёртое место, набрав 108 очков.
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