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Гол Дадонова помог «Далласу» обыграть «Миннесоту» и сравнять счёт в серии

Гол Дадонова помог «Далласу» обыграть «Миннесоту» и сравнять счёт в серии
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершился победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Далласа» дубль оформил Тайлер Сегин и ещё одну шайбу в свой актив записал российский нападающий Евгений Дадонов.

За «Миннесоту» забил Йон Клингберг и Фредерик Годро. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 26 апреля в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».

Напомним, «Миннесота» завершился регулярный чемпионат на шестом месте Западной конференции, набрав 103 очка. «Даллас», в свою очередь, занял четвёртое место, набрав 108 очков.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 апреля 2023, понедельник. 01:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Хинц, Робертсон) – 35:42 (5x4)   0:2 Дадонов (Хинц, Линделль) – 43:05 (5x5)   1:2 Клингберг (Цуккарелло, Хартман) – 45:58 (5x5)   1:3 Сегин (Бенн) – 56:29 (5x4)   2:3 Годро (Болди, Клингберг) – 58:40 (6x4)
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