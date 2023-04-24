«Это какая-то шутка, бред». Фолиньо — об удалениях в матче с «Далласом»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал судейство в матче Кубка Стэнли с «Даллас Старз». Фолиньо получил две минуты штрафа за блокировку во втором периоде и удаление за подножку в конце третьей двадцатиминутки. Оба удаления реализовал Тайлер Сегин.
«Это какая-то шутка и не имеет никакого смысла. Я собираюсь применить силовой приём против парня, который находится с шайбой. Это не блокировка. В итоге я ещё и получаю клюшкой по лицу. Не должно быть штрафа за подножку, когда ты чисто попал в парня. Это бред», — приводит слова Фолиньо журналист Майкл Руссо в своём «твиттере»
Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой гостей со счётом 3:2.
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