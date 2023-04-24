«Играешь словно со стеной». Хоккеист «Ак Барса» — о серии с ЦСКА

Издание «БИЗНЕС Online» приводит слова одного из хоккеистов «Ак Барса» после четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2).

«Играешь словно со стеной. Вроде делаешь всё правильно, играешь лучше, создаёшь моменты и всё равно проигрываешь», — заявил игрок.

После четырёх матчей впереди армейцы со счётом 3-1. Пятый матч в серии состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30 мск. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.

Напомним, в рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».