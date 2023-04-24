Карло: Улльмарк — животное. Но «Бостон» не даст ему рисковать и разбивать кому-то лицо

Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло прокомментировал момент четвёртого матча с «Флоридой Пантерз», в котором голкипер «мишек» Линус Улльмарк в концовке был удалён за стычку с форвардом «пантер» Мэттью Ткачуком.
«Улльмарк срывал свою экипировку? Это восхитительно! В тот момент я был на льду. Но я помню, как посмотрел и увидел это. Видеть, как он страстно играет каждый матч, — это то, что помогло нам пройти через весь этот сезон. Это определённо даёт вам сильный заряд.
Очевидно, ты не позволяешь соперникам трогать вратаря. Я думаю, что Форборт тоже хорошо справился с этой задачей. Как только все мы это заметили, тогда и начался беспредел. Было хорошо показать соперникам, что они не смогут просто прийти туда, ткнуть вашего вратаря и дальше делать подобные вещи. Мы не позволим такому происходить.
Линус — животное. В глубине души я знаю, что он может побить любого. Сейвы Улльмарка? Я думаю, что мы сохраним руки Линуса невредимыми. Не позволим ему рисковать и разбивать кому-либо лицо. Мы собираемся оставить всё как есть», — приводит слова Карло The Athletic.
- 24 апреля 2023
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