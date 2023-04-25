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В «Авангарде» прокомментировали продление контракта с Шарипзяновым

В «Авангарде» прокомментировали продление контракта с Шарипзяновым
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал о продлении контракта с защитником омичей Дамиром Шарипзяновым.

«Весь сезон Дамир Шарипзянов доказывал делом, что не зря носит капитанскую нашивку. Он вёл партнёров за собой личным примером, полностью выкладываясь на льду, бросаясь под шайбы, набирая очки. Продолжил играть в плей-офф, несмотря на серьёзную травму, показав характер. Кроме того, постоянно поддерживал рабочую атмосферу в раздевалке, настраивая команду на победу. Желание продлить контракт было обоюдным, Дамир отлично реализует себя как хоккеист именно в «Авангарде», растёт в мастерстве. Мы рады, что такой мастер продолжит играть в Омске», — приводит слова Хабибулина пресс-служба «Авангарда».

Напомним, новое соглашение с 27-летним игроком обороны рассчитано на три года.

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