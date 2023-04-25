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«Авангард» продлил контракт с Шарипзяновым на три года

«Авангард» продлил контракт с Шарипзяновым на три года
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«Авангард» заключил контракт с защитником Дамиром Шарипзяновым на три года, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

В прошедшей регулярке Шарипзянов провёл за омский клуб 66 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+11». В розыгрыше Кубка Гагарина 27-летний игрок обороны провёл 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-3».

Напомним, «ястребы» в регулярном сезоне заняли третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков после 68 матчей. В плей-офф «Авангард» в первом раунде обыграл «Сибирь» 4-1, во втором — «Металлург» 4-0. В финале Восточной конференции плей-офф омичи уступили «Ак Барсу» 1-4 в серии.

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