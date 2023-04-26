Лучший снайпер «Витязя» Владислав Кара продлил контракт с клубом

«Витязь» продлил контракт с нападающим Владиславом Карой, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один сезон.

«О новом контракте с «Витязем» скажу так: нашёл команду и своё место в ней. От добра добра не ищут», — цитирует Кару пресс-служба подмосковного клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Кара провёл 67 матчей и заработал 35 очков — забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач. 25-летний нападающий в плей-офф записал на свой счёт две результативные передачи в пяти матчах с «Локомотивом». Форвард разделил первое место среди хоккеистов «Витязя» по голам со Скоттом Уилсоном.

Всего в КХЛ на счету нападающего 178 матчей, в которых Кара набрал 53 очка — забросил 28 шайб и отдал 25 результативных передач.