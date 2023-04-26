Герсонский: Демченко прибавил к концу сезона, ляпов уже не допускал

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал подписание «Авангардом» двухлетнего контракта с вратарём Василием Демченко и отметил прогресс голкипера с течением сезона.

«Однозначно, в конце сезона Демченко прибавил, изменения в лучшую сторону были видны очень хорошо. Сыграл увереннее и качественнее. Ляпов, которые случались в середине чемпионата, он уже не допускал. Например, до сих пор перед глазами, как игрок с правым хватом входит в зону, бросает с кистей и попадает в ближнюю «девятку»… Другой вопрос, что мешало голкиперу так играть раньше? По понятным причинам, ответа на него я не знаю, потому что для этого нужно находиться в команде, а ещё лучше – быть тренером по вратарям, который точно скажет, благодаря чему случился прогресс. И, похоже, в «Авангарде» остались довольны этим прогрессом, если подписали с Демченко новый контракт. Станет ли он бэкапом или снова будет первым номером, сейчас сказать трудно, так как стратегию клуб не раскрывал. Но могу сказать, что на рынке сейчас не так много вратарей, которые могли бы качественно справиться с теми задачами, которые ставят перед собой омичи», —цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

Демченко провёл в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и одержал 30 побед с 92,8% отражённых бросков. В плей-офф на счету 29-летнего голкипера 9 побед в 14 матчах с 93,3% отражённых бросков.