«Авангард» объявил о подписании двухлетнего контракта с вратарём Василием Демченко

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о подписании нового контракта с 29-летним голкипером Василием Демченко. Соглашение заключено на два сезона.
«Василий провёл отличный сезон. Постепенно по ходу регулярного чемпионата вышел на самый высокий уровень, который держал и в плей-офф. Команда всегда могла на него положиться, он добавлял партнёрам уверенности и спокойствия, что помогло «Авангарду» одержать немало побед. Демченко заслужил новый контракт стабильной, надёжной игрой, мы рады идти в новый сезон с этим голкипером», — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Рашида Хабибулина официальный телеграм-канал клуба.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Демченко принял участие в 69 встречах, в которых одержал 39 побед. В регулярном чемпионате голкипер в среднем отражал 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2.00. В плей-офф Демченко показал 93,3% сейвов и коэффициент надёжности 1.97.
- 11 апреля 2023
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