Гущин: в Америке люди будто бы добрее, в России скажешь «привет», а мимо тебя могут пройти

Российский нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин рассказал о жизни в Северной Америке.

«К жизни в Северной Америке за пять лет привык. Там как будто бы добрее люди, они открытые, спокойно на улице могут сказать: «Привет, как дела». И разговор на две-три минуты может завязаться. В России люди немного другие, более закрытые, говоришь «привет», а мимо тебя могут молча пройти.

В России права на меня у ЦСКА, но ко мне никто не обращался, не звал обратно.

Рассматриваю ли вариант вернуться в Россию, если, например, в следующем году буду опять в АХЛ? Пока что нет. Все мои мысли о «Сан-Хосе». Но никогда не говори «никогда», загадывать не буду», — цитирует Гущина Sport24.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего форварда за «Сан-Хосе» два матча, в которых он забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу.