Такому дебюту позавидуют звёзды! Российский новичок забил супергол в первой игре в НХЛ

Данил Гущин избрал такой способ дебютировать в лучшей лиге мира, какой подходит только настоящим звёздам. Впервые в жизни нападающий «Сан-Хосе» надел майку с логотипом НХЛ, а уже 21 минуту спустя забил гол. Причём шайба получилась на загляденье. Во время неторопливой позиционной атаки россиянин открылся под передачу Эрика Карлссона, сделал пару шагов до точки вбрасывания и нанёс филигранный бросок, сняв паутинку из верхнего ближнего угла ворот соотечественника Ивана Просветова.

Материалы по теме Карлссон стал вторым защитником в XXI веке, сделавшим 70 голевых передач за регулярку НХЛ

Самонаводящийся выстрел, судя по всему, оказался для голкипера «Аризоны» полной неожиданностью. Подняв блин в попытке нейтрализовать угрозу, Просветов рукой подтолкнул штангу, а когда шайба уже вылетела из сетки, в течение пары секунд не мог найти её взглядом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

24-летний вратарь проводил лишь четвёртый матч в текущем сезоне, и вряд ли он может гордиться этой игрой. Иван пропустил ещё шесть (!) раз и не сумел предотвратить кошмарный разгром.

Гущин, несмотря на ценность момента, отпраздновал личное достижение очень спокойно. Зрители не увидели никаких элементов торжествующего танца, за исключением скромной беззубой улыбки.

Дебютный матч Гущина — сенсация не только по способу его проведения, но и по времени. Подключение россиянина к «Шаркс» напрашивалось уже давно, и в какой-то степени необъяснимо, что оно состоялось только сейчас. Миниатюрный нападающий (178 см, 82 кг) фантастически провёл одну из предсезонных игр. 1 октября Гущин положил хет-трик «Вегасу». Любопытно, что к тому моменту профессиональный опыт Данила исчерпывался тремя матчами в АХЛ.

До этого форвард выступал исключительно в молодёжных лигах — и нашей МХЛ среди них не было. Россиянин отправился за океан, ещё не достигнув совершеннолетия, и на ЮЧМ-2019 его вызывали уже из Северной Америки. Там постоянным местом обитания Гущина стала USHL — главная юниорская лига США. Нападающий прогрессировал от сезона к сезону — 36 очков, 47, 64…

«Перед собой ставлю самые высокие задачи, хочу попасть в первый раунд драфта НХЛ, для этого надо просто работать выше своих возможностей. Я буду всё для этого делать, хочу, чтобы меня выбрали в первом раунде, для меня это важно», — в преддрафтовый год Гущин не скрывал собственных амбиций. Однако дотянуться до мечты ему не удалось: в двух первых раундах хоккеиста проигнорировали, в итоге «Шаркс» забрали хоккеиста под общим 76-м номером.

Клуб НХЛ командировал проспекта в лигу Онтарио, где за 51 игру он наколотил 71 очко. В послужной список Гущина вместились такие внушительные достижения, как 17-матчевая результативная серия и — да! — лакросс-гол.

В АХЛ, играя за фарм «Шаркс» — «Сан-Хосе Барракуда» — Гущин освоился довольно быстро. В 60 матчах нынешнего чемпионата у него 36 очков, хотя команда идёт ни шатко ни валко, обивая подвал турнирной таблицы.

То же самое можно сказать и о главной команде. «Акулам» давно не светят перспективы в плей-офф. Для Гущина это скорее хорошая новость: отсутствие необходимости цепляться за очки почти наверняка заставит тренеров продолжить кадровые эксперименты.