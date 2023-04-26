Ротенберг объявил о назначении Ключникова на должность тренера вратарей в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил о назначении Юрия Ключникова на должность тренера вратарей клуба.

«Как я уже говорил, мы ни на секунду не прекращаем работу над усилением нашей команды. Рад объявить, что к нам присоединился тренер вратарей Юрий Ключников, ранее успешно работавший в «Крыльях Советов», «Красной Армии» и «Адмирале», а сейчас трудящийся в штабе сборной «Россия 25».

В СКА Юрий Викторович возглавит всю вертикаль тренеров вратарей. Мы уверены, что он сможет сделать работу в этом компоненте ещё более системной и результативной.

Также хочу поблагодарить за добросовестную работу Антона Зеленова, Стефана Перссона и Крэйга Слоунуайта — они покидают штаб СКА. Антон, Стефан и Крэйг, спасибо и удачи!

Мы стараемся приглашать лучших российских специалистов и уже сегодня готовимся к следующему сезону. Хотим подойти к нему во всеоружии и полной готовности сделать ещё один шаг вперёд. Впереди ещё много новостей. Работаем!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, СКА уступил в финале Запада Кубка Гагарина ЦСКА со счётом 2-4 в серии.