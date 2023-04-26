Ротенберг объявил о назначении Ключникова на должность тренера вратарей в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил о назначении Юрия Ключникова на должность тренера вратарей клуба.
«Как я уже говорил, мы ни на секунду не прекращаем работу над усилением нашей команды. Рад объявить, что к нам присоединился тренер вратарей Юрий Ключников, ранее успешно работавший в «Крыльях Советов», «Красной Армии» и «Адмирале», а сейчас трудящийся в штабе сборной «Россия 25».
В СКА Юрий Викторович возглавит всю вертикаль тренеров вратарей. Мы уверены, что он сможет сделать работу в этом компоненте ещё более системной и результативной.
Также хочу поблагодарить за добросовестную работу Антона Зеленова, Стефана Перссона и Крэйга Слоунуайта — они покидают штаб СКА. Антон, Стефан и Крэйг, спасибо и удачи!
Мы стараемся приглашать лучших российских специалистов и уже сегодня готовимся к следующему сезону. Хотим подойти к нему во всеоружии и полной готовности сделать ещё один шаг вперёд. Впереди ещё много новостей. Работаем!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Напомним, СКА уступил в финале Запада Кубка Гагарина ЦСКА со счётом 2-4 в серии.
- 26 апреля 2023
-
20:17
-
20:08
-
20:02
-
19:51
-
19:29
-
19:16
-
19:05
-
18:46
-
18:37
-
18:20
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:07
-
16:56
-
16:50
-
16:39
-
16:30
-
16:18
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:25
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
11:50
-
11:35
-
11:20