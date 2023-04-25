Чемпион России и мира нападающий СКА Евгений Кетов объявил о завершении карьеры

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале объявил о завершении карьеры 37-летнего нападающего команды Евгения Кетова.

«Сегодня очень важный день для одного из символов современного СКА — Евгения Кетова. Он принял решение завершить карьеру игрока, но мы с ним ни в коем случае не прощаемся. Евгений продолжит работу в нашем тренерском штабе.

Кетов всегда был сверхпрофессиональным и очень надёжным хоккеистом. Без этих качеств он просто не смог бы поставить два своих рекорда — стать лидером СКА по количеству матчей за клуб в чемпионатах страны и автором наибольшего количества голов в меньшинстве во всей КХЛ. Долгие годы Евгений держал высочайший уровень, был самоотверженным игроком с уникальным пониманием хоккея.

Уверен, эти качества очень важны и для современного тренера. Кетов не только будет передавать свой опыт молодёжи, но и добавит свежих идей всему нашему штабу. Поработаем!» — говорится в сообщении.

Отметим, что Кетов успел поиграть в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Последние 10 лет нападающий провёл в санкт-петербургской команде. В КХЛ Кетов сыграл 786 матчей и набрал 263 (137+126) очка при общем показателе полезности «+57». Нападающий стал чемпионом мира в 2012 году и чемпионом России в 2017-м.