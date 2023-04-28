Сушинский: в КХЛ такого даже близко нет, чтобы 18-летний парень был лидером команды

Чемпион мира по хоккею, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал назначение Антона Курьянова на пост генменеджера омского клуба, а также высказался о проблемах КХЛ.

«Антон Курьянов стал генменеджером «Авангарда»? Он очень хорошо разбирается в хоккее, давно в клубе, поработал со мной, когда я ещё там был. Подобраться к работе менеджера будет тяжело, но думаю, что он разберётся и войдёт в работу. Легионеров в КХЛ практически не стало, принято неправильное решение. Лига должна расти не за счёт уменьшения легионеров, а за счёт роста наших игроков, которые будут вытеснять легионеров. Не надо делать это искусственно. Сейчас мы перегреваем зарплатами тех ребят, которые более-менее показывают хороший хоккей. Я бы вообще открыл лигу для иностранцев, тогда было бы интереснее. Это привело бы к тому, что российские игроки проявляли больше желания расти дальше.

Иностранцы, которые собираются играть в сборной, не поедут точно, потому что им запретят это сделать. А средние сюда не прорвутся сами. Сейчас качество игроков держится на одном уровне, о повышении не стоит говорить. Хочется, чтобы оно росло. Хочется смотреть на красивый хоккей. Мы видим Радулова, которому 36 лет и который скоро закончит. В этом году Зарипов закончит, ещё многие ребята могут закончить. И кто у нас останется? Мы видим, когда Макдэвид стартовал, когда наш Овечкин приехал в НХЛ. Они уже играли в первых звеньях и были лидерами команд. У нас такого даже близко нет, чтобы 18-летний парень был лидером команды. Полтапов? Это единичные люди. Очень креативный парень, с большим желанием, талантливый. Я думаю, что он ненадолго останется в России. В этом самая беда», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.