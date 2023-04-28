МХЛ объявила имена лучших хоккеистов сезона-2022/2023

МХЛ на официальном сайте объявила имена лучших хоккеистов сезона-2022/2023.

Сергей Мурашов из «Локо» был признан лучшим вратарём. Он провёл 11 «сухих» матчей в регулярном чемпионате и стал лучшим в лиге по коэффициенту надёжности — 1,58.

Артём Жуков из «Сибирских Снайперов» — лучший защитник. Хоккеист стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди защитников в регулярном чемпионате, набирая почти одно очко в среднем за встречу (11+34 в 47 матчах).

Иван Аношко из «Динамо-Шинник» был признан лучшим новичком. В активе белорусского форварда 53 очка в 53 матчах — лучший показатель среди новичков не старше 2004 года рождения.

Лучший снайпер регулярного чемпионата — Александр Морозов («Сахалинские Акулы»), лучший бомбардир регулярного чемпионата — Кирилл Пукело из «Академии Михайлова», набравший 68 (19+49) очков в 50 матчах.

Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов был признан самым ценным игроком сезона. Он стал одним из лучших бомбардиров как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Наряду с Никитой Кучеровым и Матвеем Мичковым форвард вошёл в тройку самых успешных игроков в возрасте до 17 лет в истории лиги; через Кубок Вызова МХЛ пробился на Матч звёзд КХЛ; в одном из матчей регулярного чемпионата набрал 7 (1+6) очков.

Николай Воеводин из «Чайки» получил приз лучшему тренеру чемпионата МХЛ сезона-2022/2023. Под его руководством клуб выиграл Кубок Харламова. Кроме того, лучшими судьями стали Никита Шалагин (главный) и Александр Литвинов (линейный).