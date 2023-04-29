Бывший тренер Курьянова оценил его назначение на пост генменеджера «Авангарда»

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский оценил назначение Антона Курьянова на должность генерального менеджера омского клуба.
«Думаю, что ему, конечно, будет непросто в этой роли. Но я очень рад, что он получил такое назначение. Я думаю, что решение правильное. На начальном этапе у него будет возникать много вопросов при принятии решений. Но я думаю, что он достаточно талантливый парень, чтобы принимать правильные решения. Думаю, хорошо всё будет.
Он сам вышел из этой школы, добился успехов, клуб ему не безразличен – по-настоящему, а не просто на словах, как чаще всего это бывает. Он многое знает, во многие детали погружается углублённо, чтобы принимать правильные решения. Поверхностных действий с его стороны не будет, в этом я уверен на сто процентов.
Другое дело – чтобы не торопились осуждать, если вдруг какие-то действия, которые он выполняет, для некоторых покажутся непонятными. Молодцы, хорошее решение.
Надо сказать, что в конечном итоге он сам принимал решение по этому поводу. Думаю, что у него были предложения и из других клубов. Это его решение. Да, наверное, воздействие со стороны клуба было, но это было его решение. Я понимаю, что он многое может сделать для развитие системы», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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