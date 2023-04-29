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Бывший тренер Курьянова оценил его назначение на пост генменеджера «Авангарда»

Бывший тренер Курьянова оценил его назначение на пост генменеджера «Авангарда»
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Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский оценил назначение Антона Курьянова на должность генерального менеджера омского клуба.

«Думаю, что ему, конечно, будет непросто в этой роли. Но я очень рад, что он получил такое назначение. Я думаю, что решение правильное. На начальном этапе у него будет возникать много вопросов при принятии решений. Но я думаю, что он достаточно талантливый парень, чтобы принимать правильные решения. Думаю, хорошо всё будет.

Он сам вышел из этой школы, добился успехов, клуб ему не безразличен – по-настоящему, а не просто на словах, как чаще всего это бывает. Он многое знает, во многие детали погружается углублённо, чтобы принимать правильные решения. Поверхностных действий с его стороны не будет, в этом я уверен на сто процентов.

Другое дело – чтобы не торопились осуждать, если вдруг какие-то действия, которые он выполняет, для некоторых покажутся непонятными. Молодцы, хорошее решение.

Надо сказать, что в конечном итоге он сам принимал решение по этому поводу. Думаю, что у него были предложения и из других клубов. Это его решение. Да, наверное, воздействие со стороны клуба было, но это было его решение. Я понимаю, что он многое может сделать для развитие системы», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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