«Авангард» замучился искать генменеджера. И сам у себя забрал тренера

«Авангард» официально объявил о назначении Антона Курьянова на пост генерального менеджера. Несмотря на отсутствие профильного опыта, бывший хоккеист клуба (теперь и его бывший тренер) сразу получил двухлетний контракт.

Александр Крылов, председатель Совета директоров «Авангарда», назвал решение «взвешенным и обдуманным». В то же время босс «ястребов» отметил, что клуб искал менеджера среди других кандидатов, но не нашёл того, кто «здесь и сейчас обладает всеми навыками» – потому что это «практически невозможно».

«Антон взял паузу, долго думал, но в конце концов принял предложение», – также сообщил Крылов. Подумать было о чём. После завершения игровой карьеры Курьянов запустил тренерскую. Переход не был резким: в течение первых трёх лет экс-нападающий отвечал за развитие хоккеистов в системе клуба и только весной 2021-го вошёл в штаб главной команды как ответственный за работу с форвардами и большинство.

Продвижение Курьянова по тренерской лестнице происходило довольно логично. Стартовав с молодёжи, специалист присоединился к опытнейшему Бобу Хартли, а после его ухода занял более заметную роль в штабе сначала Дмитрия Рябыкина, затем – Михаила Кравца.

Конечно, со стороны трудно оценить истинное значение Курьянова в строительстве нынешнего «Авангарда», но как минимум визуально осталось впечатление, что он действительно проводит большую тренерскую работу. Антон много общался с игроками, а когда омичи проигрывали и, пытаясь спастись, брали тайм-ауты, именно Курьянов брался за планшетку и рисовал схемы. Ходы наставника работали исправно. Самый яркий и свежий момент – результативный розыгрыш «Авангарда» в первом матче серии с «Ак Барсом». После «совещания» с Курьяновым сибиряки вытянули матч за три секунды до сирены и перевели игру в овертайм. «Документальное» подтверждение успехов тренера – первое место «Авангарда» по реализации большинства в регулярном чемпионате.

Очевидно, Курьянов во многом полагался на «багаж», оставленный предшественниками. Например, его «Авангард», как и в чемпионском сезоне, часто использовал резкий перевод шайбы с фланга на фланг. С другой стороны, специалист внедрял и более оригинальные идеи: скажем, специфический вход в зону с двумя нападающими, входящими в зону вторым темпом, придумали в НХЛ, но в России основоположником этого метода стал именно Курьянов.

Безусловно, его идеи не были бы настолько эффективны без исполнителей уровня Ткачёва, Буше и Найта. Но в этом смысле нет лучше контраргумента, чем пример Олега Знарка, у которого «Ак Барс» с Шипачёвым, Галиевым, Радуловым, Войновым испытывал невероятные проблемы при игре в численном неравенстве.

Казалось естественным, что спустя ещё какое-то время Курьянов пойдёт вверх по лестнице и попробует себя в роли главного тренера. Однако вместо этого он перешёл в другой подъезд и встал у другой лестницы, где прежде не делал и шага.

Теперь Курьянову придётся покорять очень своеобразную профессию. Игроки редко становятся тренерами, а генменеджерами – ещё реже. И – отягчающее обстоятельство: случай Антона – явно не из тех, когда человек шёл к этой должности целенаправленно.

Времени на раскачку у Курьянова, разумеется, нет. По законам рынка «Авангарду» было необходимо формировать новый состав ещё вчера, но пока неясны даже контуры команды. Прежний генменеджер Рашид Хабибулин долго упускал время и, судя по сообщениям СМИ, успел разругаться с ключевым агентом для клуба – Шуми Бабаевым. Именно он распоряжается делами Ткачёва, Толчинского и Грицюка – трёх из шести главных нападающих «Авангарда».

Вероятно, появление Курьянова в новом качестве облегчит переговоры с Бабаевым – хотя бы по одному из его клиентов. По крайней мере, у сторон будет шанс начать дебаты с чистого листа. При этом рынок свободных агентов открывается уже через двое с половиной суток. Насколько Курьянов готов к решительным действиям? Неужели ему совсем не требуется период для адаптации в генменеджерских погонах?

Спортивному блоку «Авангарда» точно не будет хуже от назначения Курьянова – до его назначения ситуация уже выглядела как патовая. Но команде совершенно точно нанесён урон. Закрыв одну дыру, омичи открыли другую: где же теперь найти человека, «здесь и сейчас» обладающего всеми навыками для построения игры в большинстве?

Возможно, у Курьянова есть все способности к управлению. Но с точки зрения клуба удивляет его подход к принятию ключевых решений. За полгода после ухода Алексея Волкова с поста генменеджера «Авангард» испробовал множество вариантов и не смог найти замену, а отчаявшись, забрал у себя эффективного тренера.

Крылов в числе прочих обоснований назначения Курьянова привёл его «знаковость» для «Авангарда» и преданность Омску – лирические, но не имеющие к делу компоненты. Год назад подобные аргументы озвучивались и при назначении Дмитрия Рябыкина на должность главного тренера. Стоит ли напоминать, чем это закончилось?