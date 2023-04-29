Стали известны сочетания звеньев сборной «России 25» на тренировке

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Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев, на открытой тренировке сборной «России 25» в Новогорске команда проводила занятия в следующих сочетаниях:

Первая группа:

Вратари: Никита Серебряков, Дмитрий Николаев.

Белые: Марат Хуснутдинов — Василий Глотов — Марат Хайруллин, Александр Никишин — Александр Елесин.

Синие: Валентин Зыков — Захар Бардаков — Николай Поляков, Андрей Педан — Даниил Мисюль.

Красные: Ярослав Лихачёв — Михаил Воробьёв — Павел Порядин, Никита Камалов — Михаил Пашнин.

Зелёные: Максим Джиошвили — Иван Зинченко — Александр Яремчук, Илья Карпухин — Максим Федотов.

Вторая группа:

Вратари: Даниил Исаев, Сергей Иванов.

Белые: Матвей Мичков — Андрей Чивилёв — Владислав Кара, Никита Смирнов — Степан Анисимов.

Красные: Дмитрий Бучельников — Глеб Петров — Святослав Гребенщиков, Иван Ремезовский — Владислав Сапунов.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана.