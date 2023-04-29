Американский защитник московского «Динамо» хочет получить российское гражданство

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл хочет получить российское гражданство.
«Бреннан Менелл выразил желание принять российское гражданство и играть за сборную России. Со своей стороны подготовили все необходимые документы, запустили соответствующие процедуры. Отправили в министерство спорта ходатайство о предоставлении президентом страны гражданства. В какие сроки вопрос будет решён, пока сказать сложно. Рассчитываем, что уже в следующем сезоне Менелл будет выступать с российским паспортом.
Мы начали разговаривать с ним ещё в ноябре, он изначально был нацелен на долгосрочный контракт. Ему очень нравится в России и Москве, поэтому он готов остаться на длительный срок. Это игрок в самом расцвете сил, поэтому посчитали, что новый контракт на три года будет оптимальным вариантом. Тогда же мы у него спросили, нет ли желания получить российское гражданство, и он идею поддержал. Это очень серьёзный шаг с его стороны, а также крайне важный в нынешней обстановке в целях поддержки наших спортсменов. Спорт вне политики, атлеты должны поддерживать друг друга. Это станет хорошим имиджевым моментом для российского спорта», — приводит слова спортивного директора бело-голубых Алексея Сопина «РИА Новости Спорт».
Напомним, 20 апреля Менелл заключил новое соглашение с московским клубом. Контракт 25-летнего защитника рассчитан на три года — до конца сезона-2025/2026. Американский хоккеист пополнил «Динамо» в прошлом году. Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) баллов при показателе полезности «+10».
- 29 апреля 2023
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