Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский защитник московского «Динамо» хочет получить российское гражданство

Американский защитник московского «Динамо» хочет получить российское гражданство
Комментарии

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл хочет получить российское гражданство.

«Бреннан Менелл выразил желание принять российское гражданство и играть за сборную России. Со своей стороны подготовили все необходимые документы, запустили соответствующие процедуры. Отправили в министерство спорта ходатайство о предоставлении президентом страны гражданства. В какие сроки вопрос будет решён, пока сказать сложно. Рассчитываем, что уже в следующем сезоне Менелл будет выступать с российским паспортом.

Мы начали разговаривать с ним ещё в ноябре, он изначально был нацелен на долгосрочный контракт. Ему очень нравится в России и Москве, поэтому он готов остаться на длительный срок. Это игрок в самом расцвете сил, поэтому посчитали, что новый контракт на три года будет оптимальным вариантом. Тогда же мы у него спросили, нет ли желания получить российское гражданство, и он идею поддержал. Это очень серьёзный шаг с его стороны, а также крайне важный в нынешней обстановке в целях поддержки наших спортсменов. Спорт вне политики, атлеты должны поддерживать друг друга. Это станет хорошим имиджевым моментом для российского спорта», — приводит слова спортивного директора бело-голубых Алексея Сопина «РИА Новости Спорт».

Напомним, 20 апреля Менелл заключил новое соглашение с московским клубом. Контракт 25-летнего защитника рассчитан на три года — до конца сезона-2025/2026. Американский хоккеист пополнил «Динамо» в прошлом году. Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) баллов при показателе полезности «+10».

Материалы по теме
Менелл обратился к болельщикам после продления контракта с «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023