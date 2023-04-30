Титов: пока не будем называть Фёдорова великим тренером и разбрасываться такими словами

Бывший главный тренер «Спартака», «Авангарда», «Трактора» и новокузнецкого «Металлурга» Герман Титов оценил работу главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова и ответил на вопрос, мог бы специалист работать в НХЛ.

«Видно, что Фёдоров думающий специалист. Недаром он отыграл много лет в НХЛ. Многое почерпнул из-за океана. Команда у него играет в современный и атакующий хоккей. Но давайте мы пока не будем называть Фёдорова великим тренером и разбрасываться такими словами. Я считаю, что он сделал очень хорошую работу.

Мог бы Фёдоров работать в НХЛ в качестве тренера? Это трудно сказать, всё зависит от того, в какую команду он попадает. Но у него хороший язык, плюс он знает специфику хоккея в НХЛ. Поэтому, если будет предложение, Фёдоров может его принять. А получится у него там или нет – трудно сказать», – цитирует Титова Metaratings.ru.

Напомним, ЦСКА победил в финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» (4-3) и выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд и в третий раз в истории.