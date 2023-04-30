Титов: пока не будем называть Фёдорова великим тренером и разбрасываться такими словами

Бывший главный тренер «Спартака», «Авангарда», «Трактора» и новокузнецкого «Металлурга» Герман Титов оценил работу главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова и ответил на вопрос, мог бы специалист работать в НХЛ.
«Видно, что Фёдоров думающий специалист. Недаром он отыграл много лет в НХЛ. Многое почерпнул из-за океана. Команда у него играет в современный и атакующий хоккей. Но давайте мы пока не будем называть Фёдорова великим тренером и разбрасываться такими словами. Я считаю, что он сделал очень хорошую работу.
Мог бы Фёдоров работать в НХЛ в качестве тренера? Это трудно сказать, всё зависит от того, в какую команду он попадает. Но у него хороший язык, плюс он знает специфику хоккея в НХЛ. Поэтому, если будет предложение, Фёдоров может его принять. А получится у него там или нет – трудно сказать», – цитирует Титова Metaratings.ru.
Напомним, ЦСКА победил в финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» (4-3) и выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд и в третий раз в истории.
- 30 апреля 2023
-
17:05
-
16:40
-
16:24
-
16:17
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
16:00
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:42
-
14:35
-
14:21
-
14:05
-
13:50
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:21
-
11:05
-
10:51
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:15