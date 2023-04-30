«Авангард» заключил контракты с двумя хоккеистами
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Пресс-служба «Авангарда» в официальном телеграм-канале объявила о заключении двустороннего контракта сроком на два года с защитником Дмитрием Алексеевым и двустороннего контракта сроком на один год с нападающим Дмитрием Шешиным.
25-летний Алексеев в прошедшем сезоне провёл за омский клуб три матча, в которых результативными действиями не отметился. Всего на счету защитника 33 сыгранных матча в Континентальной хоккейной лиге. В этих встречах игрок обороны набрал 2 (0+2) результативные передачи.
21-летний Шешин прошлый сезон провёл в ВХЛ. За ангарский «Ермак» форвард сыграл 26 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. За «Омские Крылья» хоккеист провёл 18 матчей и набрал 5 (3+2) очков.
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