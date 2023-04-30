«Арсения в «Авангарде» точно не будет». Агент Грицюка сообщил о будущем нападающего

Шуми Бабаев, агент нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка сообщил, что его клиент не намерен оставаться в омском клубе, и назвал возможным отъезд форварда в «Нью-Джерси». Сегодня, 30 апреля, «Авангард» сделал 22-летнему Грицюку квалификационное предложение.
«Арсения Грицюка в «Авангарде» точно не будет: он либо уедет в «Нью-Джерси», либо перейдёт в другой клуб Континентальной хоккейной лиги. После квалификации мы это предложение принимать не будем, и любой другой клуб может либо сделать ему предложение, либо выменять его права. Но вариантов, что мы останемся в Омске, к сожалению, нет», — цитирует Бабаева ТАСС.
В текущем сезоне КХЛ Арсений Грицюк сыграл в 66 матчах в регулярном чемпионате за «ястребов», в которых набрал 40 (15+25) очков. Также на счету нападающего 11 матчей и 4 (3+1) очка в плей-офф.
- 30 апреля 2023
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