«Арсения в «Авангарде» точно не будет». Агент Грицюка сообщил о будущем нападающего

Шуми Бабаев, агент нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка сообщил, что его клиент не намерен оставаться в омском клубе, и назвал возможным отъезд форварда в «Нью-Джерси». Сегодня, 30 апреля, «Авангард» сделал 22-летнему Грицюку квалификационное предложение.

«Арсения Грицюка в «Авангарде» точно не будет: он либо уедет в «Нью-Джерси», либо перейдёт в другой клуб Континентальной хоккейной лиги. После квалификации мы это предложение принимать не будем, и любой другой клуб может либо сделать ему предложение, либо выменять его права. Но вариантов, что мы останемся в Омске, к сожалению, нет», — цитирует Бабаева ТАСС.

В текущем сезоне КХЛ Арсений Грицюк сыграл в 66 матчах в регулярном чемпионате за «ястребов», в которых набрал 40 (15+25) очков. Также на счету нападающего 11 матчей и 4 (3+1) очка в плей-офф.