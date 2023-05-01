Нападающий ЦСКА Константин Окулов вышел на рынок свободных агентов
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Хоккейный агент Александр Черных, наряду с Юрием Николаевым представляющий в агентстве Winners интересы нападающего Константина Окулова рассказал, что хоккеист вышел на рынок свободных агентов
«Константин выходит на рынок свободных агентов. На днях мы встретимся с Костей и обсудим с ним возможные варианты продолжения карьеры», — сказал Черных в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.
В прошедшем сезоне 28-летний нападающий сыграл в регулярке 60 матчей, в которых отметился 18 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 54 очка. В плей-офф Окулов провёл 27 матчей, в которых набрал 20 (6+14) результативных баллов с показателем полезности «+9».
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