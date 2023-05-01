Президент ХК ЦСКА Есмантович: Федотов отслужит, вернётся к нам, не беспокойтесь

Президент ЦСКА Игорь Есмантович выразил уверенность, что голкипер Иван Федотов вернётся в армейский клуб после прохождения службы.

«Какие планы по Ивану Федотову, когда он дембельнётся? По Федотову решения будут хорошие. Отслужит, вернётся в ЦСКА. Не беспокойтесь. Мы готовы принять его назад», — цитируют Есмантовича «Известия».

В конце марта 2023 года руководство армейского клуба заявило о готовности рассмотреть возвращение Федотова в ЦСКА по завершении его службы в армии. Напомним, хоккеист был задержан 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы.

Федотов в составе ЦСКА завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2021/2022.