Евгений Артюхин назвал сборную «Россия 25» командой будущего

Экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин уверен, что матчи сборной «Россия 25» соберут аншлаги во всех пяти городах, где будет играть команда Романа Ротенберга — в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске.
«Большой тур сборной я бы назвал одним из главных хоккейных событий. На самом деле, у Романа Ротенберга подобралась очень хорошая команда с большим количеством ребят, способных вырасти в настоящих звёзд. Уверен, что именно эти парни будут лидерами сборной, когда нашу дружину допустят до крупных международных турниров. Я бы назвал нынешнюю команду сборной молодых звёзд или командой будущего.
Предстоящие игры позволят многим раскрыть свой потенциал и доказать, что они не случайно на ведущих ролях в своих клубах в КХЛ. Символично, что своё турне сборная начнёт в Челябинске – городе, воспитавшем многих звёзд мирового хоккея. В составе какой бы команды я ни приезжал в этот город, прекрасно знаю, как там любят хоккей. Вообще, интерес к сборной есть во всех городах, так что уверен, что игры пройдут при аншлагах», — сказал Артюхин «Чемпионату».
- 1 мая 2023
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