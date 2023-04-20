Вайсфельд: вполне естественно, что костяк сборной «Россия 25» составляют игроки СКА

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказал мнение о составе сборной «Россия 25», которая примет участие в майском турне «Лига Ставок Большой тур Сборной».

«Вполне естественно, что костяк сборной составляют игроки СКА. Их возможности хорошо известны главному тренеру Роману Ротенбергу. Ребята находятся в игровом тонусе, лишь несколько дней назад завершив сезон. В то же время отсутствуют кандидаты из ЦСКА и «Ак Барса», которые уже вряд ли присоединятся, учитывая непростой сезон и длинную финальную серию. В нынешнем составе есть ряд очень перспективных ребят, которые уже, несмотря на свой возраст, сумели заявить о себе в клубах КХЛ. Средний возраст нынешней сборной — около 23–24 лет.

Отметил бы сильную вратарскую линию. Интересно будет посмотреть, как будет выглядеть на международном уровне голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, который провёл отличный сезон и, судя по всему, уже дорос до уровня топ-клуба. Состав расширенный, но это и необходимо, учитывая плотный график сборной – 9 игр за 17 дней», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».