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«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли
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В Ньюарке (США) завершился седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря которой они прошли в следующий раунд турнира.

В составе победителей заброшенными шайбами в сегодняшнем матче отметились Майкл Маклауд, Томаш Татар, Эрик Хаула, а также Йеспер Братт, забивший в пустые ворота.

Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 20 спасений. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко по ходу матча результативными действиями отметиться не смогли.

Таким образом, «Нью-Джерси» одержал победу в серии и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролиной»

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
02 мая 2023, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маклауд (Палат) – 29:53 (4x5)   2:0 Татар (Марино, Хишир) – 35:39 (5x5)   3:0 Хаула (Хьюз, Палат) – 54:26 (5x5)   4:0 Братт (Марино) – 56:41 (en)
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