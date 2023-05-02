Глотов: сборная Беларуси — хороший соперник, у них новый тренер, есть что доказывать

Нападающий сборной «России 25» Василий Глотов прокомментировал уверенную победу над сборной Беларуси (4:0) в рамках турнира «Лига Ставок Большой тур».

«Самый сложный момент матча – начало. Давненько не играли, надо было поймать ритм, поймать нашу игру, вкатиться, почувствовать шайбочку. Первый период – это акклиматизация. Сборная Беларуси – хороший соперник, молодые ребята, голодные, дерзкие. У них новый тренер, есть что доказывать», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, второй матч в майском турне сборной «Россия 25» состоится завтра, 3 мая, также в Челябинске. Соперник — сборная Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.