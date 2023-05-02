Дубль Зыкова помог «России 25» одержать уверенную победу над сборной Беларуси

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился первый матч турнира «Лига Ставок Большой тур». Сборная «Россия 25» принимала национальную команду Беларуси. Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.
Первый период команды провели без заброшенных шайб.
На пятой минуте второго периода Валентин Зыков с передач Никиты Камалова и Николая Полякова открыл счёт в матче. Спустя три минуты Александр Елесин с передач Александра Никишина и Матвея Мичкова удвоил преимущество россиян. На 12-й минуте периода Валентин Зыков с передач Захара Бардакова и Никиты Камалова сделал счёт 3:0.
На 19-й секунде третьего периода Василий Глотов с передач Марата Хайруллина и Александра Елесина довёл счёт до крупного.
Второй матч в майском турне сборной «Россия 25» состоится завтра, 3 мая, также в Челябинске. Соперник — сборная Беларуси.
- 2 мая 2023
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