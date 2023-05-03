Плющев рассказал, от чего будет зависеть успешность работы Мартемьянова в «Амуре»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что успешность работы нового наставника «Амура» Андрея Мартемьянова будет зависеть от селекционной работы.

«Андрей Мартемьянов является опытным тренером, он возглавлял уже не одну команду КХЛ, у него есть своё видение игры, а накопленный опыт даёт положительные результаты. И «Сибирь», в общем-то, показывала неплохой хоккей на протяжении всего сезона. Почему-то у команды не всё получилось в серии плей-офф, но это связано, видимо, с какими-то внутренними причинами. Думаю, что перед «Амуром» будут ставиться задачи выхода в плей-офф КХЛ и прохода как минимум первого раунда.

Всё будет зависеть от того, насколько качественно в межсезонье будет проведена селекционная работа. А также насколько Мартемьянов вникнет в хабаровскую систему хоккея для того, чтобы использовать собственные резервы. В общем-то, сейчас очень много равных команд. И есть дефицит игроков, клубы начинают собирать их с миру по нитке. В том числе и наши лидеры, которые должны были готовить свои собственные кадры в своих академиях. Это говорит о том, что у нас очень сильно возрос дефицит на игроков выше среднего уровня», — цитирует Плющева «РИА Новости».

Напомним, «Амур» утвердил Мартемьянова на пост главного тренера сегодня, 3 мая.