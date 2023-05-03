«Амур» утвердил Мартемьянова на пост главного тренера клуба

Попечительский совет клуба под председательством Михаила Дегтярёва утвердил кандидатуру Андрея Мартемьянова на пост главного тренера команды «Амур» на предстоящий сезон. Соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.

«Утвердил на пост главного тренера ХК «Амур» Андрея Мартемьянова – успешного спортсмена и наставника, который обладает богатым опытом выведения своих подопечных в серию игр плей-офф.

Отмечу, что Андрей Алексеевич уже работал в нашем клубе с 2016 по 2018 год. Опыт самый положительный. Новый главный тренер приступает к своим обязанностям с этого дня. Первоочередная задача – комплектование команды. А далее — упорная работа над достижением очень амбициозной цели, которая прописана в единой стратегии развития до 2026 года. Это завоевание Кубка Гагарина!» — говорится в сообщении официального телеграм-канала Дегтярёва.

Напомним, Мартемьянов провёл в «Сибири» два сезона, в каждом из которых команда занимала шестое место в Восточной конференции, становясь участником плей-офф. При этом новосибирцы ни разу не смогли преодолеть стадию первого раунда.